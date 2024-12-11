Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diğer yaralılardan Z.F.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan Sebahat S. (58), S.B. (36) ve D.G.B. (4), Bafra itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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