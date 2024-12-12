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        Samsun'da 57 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:38
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        Samsun'da 57 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 57 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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