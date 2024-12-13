Alaçam'da üniversiteli gönüllüler ilkokul öğrencilerini eğlendirdi
Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Merkezim Her Yerde" etkinliği gerçekleştirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Merkezim Her Yerde" etkinliği gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi üyesi üniversiteli gönüllüler tarafından şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Pelitbükü Karacak İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Yüz boyama, parkur oyunları, geleneksel çocuk oyunları gibi etkinlikler yapılan okuldaki öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Etkinlik sonunda üniversiteli gönüllüler, okuldaki 11 öğrenciyi hayallerini resmettirerek, hayalleri gerçekleştirmek üzere gençlik merkezine davet etti.
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