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        Alaçam'da üniversiteli gönüllüler ilkokul öğrencilerini eğlendirdi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Merkezim Her Yerde" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:53
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        Alaçam'da üniversiteli gönüllüler ilkokul öğrencilerini eğlendirdi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Merkezim Her Yerde" etkinliği gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi üyesi üniversiteli gönüllüler tarafından şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Pelitbükü Karacak İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Yüz boyama, parkur oyunları, geleneksel çocuk oyunları gibi etkinlikler yapılan okuldaki öğrenciler gönüllerince eğlendi.

        Etkinlik sonunda üniversiteli gönüllüler, okuldaki 11 öğrenciyi hayallerini resmettirerek, hayalleri gerçekleştirmek üzere gençlik merkezine davet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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