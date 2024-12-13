Alaçam'da üniversiteli gönüllüler ilkokul öğrencilerini eğlendirdi

Etkinlik sonunda üniversiteli gönüllüler, okuldaki 11 öğrenciyi hayallerini resmettirerek, hayalleri gerçekleştirmek üzere gençlik merkezine davet etti.

Yüz boyama, parkur oyunları, geleneksel çocuk oyunları gibi etkinlikler yapılan okuldaki öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Merkezim Her Yerde" etkinliği gerçekleştirildi.

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