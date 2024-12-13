Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Çırakoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayberk Köse ile Berna Çırakoğlu yaralandı.

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