OMÜ dünyanın en çevre dostu 281. kampüsü oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşil Üniversite Endeksi'nde (UI Greenmetric) dünyanın en sürdürülebilir 281. kampüsü olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi'nde 95 ülkeden 1477 üniversitenin çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildiği aktarıldı.