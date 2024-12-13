OMÜ dünyanın en çevre dostu 281. kampüsü oldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşil Üniversite Endeksi'nde (UI Greenmetric) dünyanın en sürdürülebilir 281. kampüsü olduğu bildirildi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşil Üniversite Endeksi'nde (UI Greenmetric) dünyanın en sürdürülebilir 281. kampüsü olduğu bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi'nde 95 ülkeden 1477 üniversitenin çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildiği aktarıldı.
Açıklamada, doğa ile barışık, ekolojik duyarlılığa sahip bir kampüs hayatına ev sahipliği yaparak 83 basamak tırmanan OMÜ'nün dünyanın en sürdürülebilir 281. kampüsü olduğu, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 25. sırada yer aldığı belirtildi.
Üniversitenin Avrupa'daki 340 üniversite arasında ise 81. sırada bulunduğuna işaret edilen açıklamada, OMÜ'nün öğrenci, personel ve akademisyenlerine sunduğu çevre dostu yaşam imkanlarıyla önemli başarı elde ettiği kaydedildi.
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