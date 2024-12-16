Samsun'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Anıl Tecim'in kullandığı 55 BB 440 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Gelemen mevkisinde, B.D. idaresindeki 34 LK 2662 plakalı tıra çarptı.
Otomobilin sürücüsü Tecim, olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun Büyük Şehir Belediyesi Tekkeköy İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tecim'in kazadan bir süre önce arkadaşını arayarak intihar edeceğini söylediği öne sürüldü.
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