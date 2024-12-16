Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İkamette yapılan aramalarda, vahim nitelikli makineli tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, 10 gram sentetik uyuşturucu, 280 tabanca fişeği ile 8 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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