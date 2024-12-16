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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:26
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmada, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramalarda, vahim nitelikli makineli tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, 10 gram sentetik uyuşturucu, 280 tabanca fişeği ile 8 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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