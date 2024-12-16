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        Kızılırmak Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımında 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları" kapsamında, Kızılırmak Deltası'nda 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:16
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        Kızılırmak Deltası'nda kış ortası su kuşu sayımında 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi'nce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları" kapsamında, Kızılırmak Deltası'nda 71 türden yaklaşık 98 bin kuş tespit edildi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ornitoloji Araştırma Merkezi, Fransa Kalkınma Ajansı destekli "Sulak Alanların Sürdürülebilir Yönetimi İçin Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, kuş gözlemcilerinin kapasitesini artırmak amacıyla önce Kış Ortası Su Kuşu Sayımları Eğitimi düzenledi.

        Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin katıldığı eğitimlerde, Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, su kuşu sayımlarının önemi, sayım planlaması ve teknik detayları üzerine teorik bilgiler verdi. Ayrıca Prof. Dr. Yakup Sancar Barış tarafından katılımcılara su kuşu tanımlama becerilerini geliştirmeye yönelik sunum yapıldı.

        Katılımcılar daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde uygulamalı eğitimlere katıldı.

        Deltada, tür tanımlama ve sayım yeteneklerini pekiştiren katılımcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları" kapsamında 71 türden yaklaşık 98 bin kuşun sayımını gerçekleştirdi.

        "Kış Ortası Su Kuşu Sayımları", 1967'den bu yana Türkiye'de gerçekleştirilen en uzun süreli kuş izleme çalışması olma özelliğini taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde az ziyaret edilen sulak alanların mevcut durumu izlenebiliyor ve bu bölgeler hakkında kapsamlı bilgiler elde edilebiliyor.

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