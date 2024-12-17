Samsun'dan kısa kısa
Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bimarhane" oyunu sahnelendi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bimarhane" oyunu sahnelendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Alaçam Belediyesinin iş birliğiyle Düşevi Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.
Osmanlı döneminde Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi'ni (tımarhane) dört akıl hastasının gözüyle anlatan ve döneme de ışık tutan oyunun yazarı Murat Can Kibiroğlu, yönetmenliğini ise Cem Kaynar üstleniyor.
- Ladik Belediye Başkanı Topal, kayakseverleri kayak merkezine davet etti
Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, kayakseverleri Akdağ Kayak Merkezi'ne davet etti.
Topal, kayak merkezinin hafta içi ve hafta sonu binlerce kişi ağırladığını ve Karadeniz'in incisi olduğunu belirterek, "Bütün vatandaşlarımızı Akdağ Kayak Merkezi'nde ağırlamak için davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Topal, Akdağ Kayak Merkezi'nde altyapının da yeterli olduğunu aktardı.
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