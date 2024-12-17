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        Samsun'dan kısa kısa

        Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bimarhane" oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:02
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        Samsun'dan kısa kısa
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bimarhane" oyunu sahnelendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Alaçam Belediyesinin iş birliğiyle Düşevi Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

        Osmanlı döneminde Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi'ni (tımarhane) dört akıl hastasının gözüyle anlatan ve döneme de ışık tutan oyunun yazarı Murat Can Kibiroğlu, yönetmenliğini ise Cem Kaynar üstleniyor.

        - Ladik Belediye Başkanı Topal, kayakseverleri kayak merkezine davet etti

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, kayakseverleri Akdağ Kayak Merkezi'ne davet etti.

        Topal, kayak merkezinin hafta içi ve hafta sonu binlerce kişi ağırladığını ve Karadeniz'in incisi olduğunu belirterek, "Bütün vatandaşlarımızı Akdağ Kayak Merkezi'nde ağırlamak için davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Topal, Akdağ Kayak Merkezi'nde altyapının da yeterli olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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