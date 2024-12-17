Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Bimarhane" oyunu sahnelendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Alaçam Belediyesinin iş birliğiyle Düşevi Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Osmanlı döneminde Üsküdar Toptaşı Bimarhanesi'ni (tımarhane) dört akıl hastasının gözüyle anlatan ve döneme de ışık tutan oyunun yazarı Murat Can Kibiroğlu, yönetmenliğini ise Cem Kaynar üstleniyor.

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