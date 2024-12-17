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        Samsun'da "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği yapıldı

        Samsun'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım Projesi" kapsamında "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:52
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        Samsun'da "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği yapıldı
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        Samsun'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım Projesi" kapsamında "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

        Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulunca düzenlenen ve İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve İlçe Müftüsü Ömer Yay katıldı.

        Proje koordinatörü Ahmet Deberoğlu, etkinliğe 3 öğretmen, 63 yedinci sınıf öğrencisi ile Bahçelievler ve Hz Ömer Camisi Diyanet Gençlik merkezlerinin danışmanlarıyla katıldıklarını belirtti.

        İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, gençlerin maddi ile mana yönünde aynı anda yürümeleri halinde hem güçlü hem de başarılı olacaklarını ifade etti.

        Kurnaz, okulda düzenlenecek yarışmada dereceye giren 10 öğrenciye Samsunspor forması hediye edeceklerini kaydetti.

        Müftü Yay da her zaman gençlerin yanında olmaya, onlara rehberlik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Program sonunda öğrenciler, Kurnaz ve Yay'a Filistin bayrağı şeklinde anahtarlık hediye etti.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler Diyanet Kitapevi'ni ziyaret etti, Medrese Camisi, Saathane Meydanı ve Büyük Cami'yi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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