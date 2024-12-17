Samsun'da "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği yapıldı

Etkinlik kapsamında öğrenciler Diyanet Kitapevi'ni ziyaret etti, Medrese Camisi, Saathane Meydanı ve Büyük Cami'yi gezdi.

Program sonunda öğrenciler, Kurnaz ve Yay'a Filistin bayrağı şeklinde anahtarlık hediye etti.

Müftü Yay da her zaman gençlerin yanında olmaya, onlara rehberlik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, gençlerin maddi ile mana yönünde aynı anda yürümeleri halinde hem güçlü hem de başarılı olacaklarını ifade etti.

Proje koordinatörü Ahmet Deberoğlu, etkinliğe 3 öğretmen, 63 yedinci sınıf öğrencisi ile Bahçelievler ve Hz Ömer Camisi Diyanet Gençlik merkezlerinin danışmanlarıyla katıldıklarını belirtti.

Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulunca düzenlenen ve İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve İlçe Müftüsü Ömer Yay katıldı.

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