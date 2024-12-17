Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobil çöp kamyonu ile çarpıştı, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobil çöp kamyonu ile çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çöp kamyonu ile çarpışan otomobildeki kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yaşar Y. idaresindeki 34 HZS 879 plakalı çöp kamyonu, Umut Mahallesi'nde Cihat Ö'nün kullandığı 55 AFV 540 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan Ali D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        TikTok için ABD'de geri sayım!
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 13 yaralı
        Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 13 yaralı
        Çarşamba'da kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çarşamba'da kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        7'nci sınıf öğrencisi Duru'dan ötobüslerin kendi enerjisini sağlayacak proj...
        7'nci sınıf öğrencisi Duru'dan ötobüslerin kendi enerjisini sağlayacak proj...
        Tarihi Galatasaray formasından sadece 2 tane var, biri müzede diğeri ise fa...
        Tarihi Galatasaray formasından sadece 2 tane var, biri müzede diğeri ise fa...
        ÇKS başvurularının 31 Aralık'a kadar yaptırılması uyarısı
        ÇKS başvurularının 31 Aralık'a kadar yaptırılması uyarısı