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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:26
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, A.M. yönetimindeki 06 FN 4957 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi'nde Alper Taşçı'nın kullandığı 55 ALN 990 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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