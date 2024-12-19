Samsun'da üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan zanlılar yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlılar gözaltına alındı.
Samsun'un Terme ilçesinde üzerlerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlılar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan E.O. (25) ve C.A'nın (27) üzerinde arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 20 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.