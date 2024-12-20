Samsun Valisi Tavlı'dan Terme'ye ziyaret
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Tavlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Terme Belediyesi ve Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle hayata geçirilen Terme Birlik Makina Ortak Kullanım Tesisini ziyaret etti.
Tavlı, tesisteki çalışma alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Terme Kaymakamlığına giden Tavlı'nın ziyaretlerine Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkan Vekili Yaşar Kumcu, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun eşlik etti.
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