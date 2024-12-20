Samsun Valisi Tavlı'dan Terme'ye ziyaret

Tavlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Terme Belediyesi ve Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle hayata geçirilen Terme Birlik Makina Ortak Kullanım Tesisini ziyaret etti.

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