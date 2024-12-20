Şehit Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de mevlit okutuldu

Katılanlara lokma ikram edilen programa şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Naci Yaçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehit Dağlı ve tüm şehitler için dua edildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık'ta eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü ilçesinde mevlit okutuldu.

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