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        Şehit Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de mevlit okutuldu

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık'ta eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü ilçesinde mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:11
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        Şehit Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü'de mevlit okutuldu
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık'ta eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Teğmen Tunahan Dağlı için Vezirköprü ilçesinde mevlit okutuldu.

        Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehit Dağlı ve tüm şehitler için dua edildi.

        Katılanlara lokma ikram edilen programa şehidin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Özgür Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Naci Yaçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

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