Yarım asrı aşkındır müşterilerinin karşısına takım elbiseyle çıkıyor

NECMİ SARIBAŞ - Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan ve yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 76 yaşındaki Cafer Kıdıl, iş yerinde sürekli takım elbiseyle çalışıyor.

İlkokuldan mezun olduktan sonra 1​​​​​​​960 yılında bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe başlayan Kıdıl, ilk dükkanını 1960'lı yılların sonunda açtı.

Her gün sabah evden takım elbisesini giyerek çıktığına işaret eden Kıdıl, "Evden çıkmadan giyinir, kuşanırım. Eşim kapıdan çıkarken beni yolcu eder, duasını eder ve 'Allah seni iyi insanlarla karşılaştırsın, hayırlı kısmetler.' der." ifadesini kullandı.

- "Bugüne kadar çocuklarımın karşısında bile eşofmanla oturmadım"

Yaptığı işin her şeyi olduğunu vurgulayan Kıdıl, şöyle devam etti:

"Bir esnafın işçiliği kadar giyimi de önemlidir. Takım elbiseyi yıllardır giyiyorum. Bu giyimi mesleğim boyunca sürdürdüm, sürdürmeye de devam edeceğim. Benim için maddiyat hiçbir zaman önemli değil. Önemli olan müşterinin parasından ziyade diktiğim elbiseyi beğenmesi, memnun olmasıdır. Benim için en önemlisi, kişiyi beğendirebilmektir. Bu işin paradan ziyade bana zevk veren tarafı burasıdır. Güzel şekilde yapıp teslim ettiğim karşımdaki müşteri memnun kaldığı zaman, işte o zaman ben paraya helal diyorum."