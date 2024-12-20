Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havzalı öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

        Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Havza'da şehitler anısına koşu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 20.12.2024 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havzalı öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla Havza'da şehitler anısına koşu düzenlendi.

        Havza Fen Lisesi tarafından Sarıkamış Şehitlerini Anma Koşusu düzenlendi.

        Bir kilometrelik koşuya kızlar kategorisinde 36, erkekler kategorisinde ise 52 olmak üzere toplam 88 öğrenci katıldı.

        Havza Belediyesi Şantiyesi önünden başlayan ve Fen Lisesi bahçesinde biten koşuda dereceye giren öğrencilere madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından verildi.

        Ayvat, Sarıkamış muharebelerinde kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna canını seve seve feda ederek şehit düşen kahraman vatan evlatlarını andıklarını belirterek, "Harekatta şehit olan askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Sarıkamış Harekatı, şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hafızalarımızda yer almış bir yiğitlik destanıdır. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bu vesile ile tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve özlem ile anıyorum." dedi.

        Okul müdürü Bekir Kaya ise koşuya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        İsrail Dera kırsalında sivil halka ateş açtı
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Tekkeköy'de hayvanlar için mama üretim tesisi kurulacak
        Tekkeköy'de hayvanlar için mama üretim tesisi kurulacak
        LÖSEV'den "Mutlu Et Projesi" kapsamında yardım
        LÖSEV'den "Mutlu Et Projesi" kapsamında yardım
        Çarşamba'da 2025 Yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı yapıldı
        Çarşamba'da 2025 Yılı Kahverengi Kokarca Eylem Planı Toplantısı yapıldı
        Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Yakakent'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Yakakent'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Samsunspor, Sivasspor deplasmanı için yola çıktı
        Samsunspor, Sivasspor deplasmanı için yola çıktı