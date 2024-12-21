Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Jandarma ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde O.G. (24) ve A.K'nin (43) iş yerinde yaptıkları aramada yaklaşık 25 gram kubar esrar, 287 uyuşturucu hap, 14 tabanca mermisi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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