Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde O.G. (24) ve A.K'nin (43) iş yerinde yaptıkları aramada yaklaşık 25 gram kubar esrar, 287 uyuşturucu hap, 14 tabanca mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.G. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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