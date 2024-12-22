Samsun'da hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'da Atakum ilçesinde 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
Samsun'da Atakum ilçesinde 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T'yi uygulamada yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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