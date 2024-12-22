Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Lige verilen ara nedeniyle antrenman sonrası futbolculara 4 günlük izin verildi.
Takım, 27 Aralık Cuma günü tesislerde toplanarak Trabzonspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
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