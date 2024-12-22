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        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:04
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        Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışması yaptı.

        Lige verilen ara nedeniyle antrenman sonrası futbolculara 4 günlük izin verildi.

        Takım, 27 Aralık Cuma günü tesislerde toplanarak Trabzonspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

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