Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışması yaptı.

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