Bafra'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Taşköprü ve Dededağı mahallelerinde belirlenen adreslerde ekipler, "yol kesmek suretiyle nitelikli yağma" suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (47) ile "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (34) yol üzerinde uygulamada yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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