Bafra'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Taşköprü ve Dededağı mahallelerinde belirlenen adreslerde ekipler, "yol kesmek suretiyle nitelikli yağma" suçlarından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (47) ile "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. (34) yol üzerinde uygulamada yakaladı.

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