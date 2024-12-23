Samsun'da Atatürk'ün şifa bulduğu kaplıca yenileniyor

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan, Mustafa Kemal Atatürk’ün "şifa buldum" dediği tarihi otel ve kaplıcada yenileme çalışması yapılıyor.

1891 yılında Sivas Valisi Mazlum Paşa’nın oğlu Memduh Efendi tarafından yaptırılan ve Atatürk’ün 1919 yılında Havza'da kaldığı süre boyunca kullandığı otel ve kaplıca, Havza Belediyesi’nin düzenlediği ihale sonucunda 10 yıllığına işletmeyi devralan firma tarafından yenileniyor.

Halk arasında "Paşa Hamamı" olarak bilinen kaplıcanın 2025 yılının ilk günlerinde yeniden hizmete girmesi planlanıyor. Kaplıcada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin ve kaplıcanın tarihi önemini bilerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.