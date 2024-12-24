Terme'de kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele sürüyor

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

Terme Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında ilk kez tespit edilen ve özellikle 2024 üretim sezonunda etkisini artıran kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere soya, mısır, kavak gibi birçok meyve ve sebze türüne ciddi zarar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, hızlı çoğalması ve dayanıklılığı sebebiyle zararlı ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Havaların soğumasıyla kışlaklara giren zararlılarla biyosidal ilaçlar kullanılarak mücadele edildiğini anlatan Demir, şunları kaydetti: