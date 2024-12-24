Havza SYDV Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi yapıldı

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan açık oylama sonucunda oyların tamamını alan Bektaş ve Siel, mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.

Mütevelli heyeti üyeliği için Yağcımahmut Mahallesi Muhtarı Şaban Bektaş ve Ereli Mahallesi Muhtarı Ömer Siel aday oldu.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan seçim öncesi muhtarlara vakıf müdürü Fatih Bıyık tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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