Samsun'da kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, otomobille çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin (23) annesi Songül Maraşlı ve babası Ömer Efe, tutuksuz sanık M.B. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.B. savunmasında, araçla seyir halindeyken karşı şeritten gelen motosikletin farlarının gözünü aldığını, bu sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletle çarpıştığını öne sürdü.

Olay günü ehliyetsiz olduğunu belirten M.B, "Ehliyetsiz araç kullandığım için pişmanım. Ehliyetsiz olmak dışında herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğimi düşünmüyorum. Ayrıca çarpıştığım motosiklet benim şeridime doğru geliyordu. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.