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        Samsun'da kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, otomobille çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:59
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        Samsun'da kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, otomobille çarptığı motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, trafik kazasında hayatını kaybeden Sefa Şerif Efe'nin (23) annesi Songül Maraşlı ve babası Ömer Efe, tutuksuz sanık M.B. (17) ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.B. savunmasında, araçla seyir halindeyken karşı şeritten gelen motosikletin farlarının gözünü aldığını, bu sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletle çarpıştığını öne sürdü.

        Olay günü ehliyetsiz olduğunu belirten M.B, "Ehliyetsiz araç kullandığım için pişmanım. Ehliyetsiz olmak dışında herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğimi düşünmüyorum. Ayrıca çarpıştığım motosiklet benim şeridime doğru geliyordu. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Sefa Şerif Efe'nin anne ile babası ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme, kaza anında sanığın kullandığı araçta bulunan M.E. ile B.A'nın tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.

        Merkez Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta 19 Nisan'da ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Sefa Şerif Efe, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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