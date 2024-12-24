TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Erail, Alaçam'da ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerde Erail ve beraberindekiler, TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunup gençler için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirdi.

Erail, yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir'i ziyaret etti.

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