TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Erail, Alaçam'da ziyaretlerde bulundu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Alaçam ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, Alaçam ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Erail, yönetim kurulu üyeleriyle Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir'i ziyaret etti.
Ziyaretlerde Erail ve beraberindekiler, TÜGVA'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunup gençler için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.