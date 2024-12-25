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        GÜNCELLEME - Samsun'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde bir evden 3 bilezik çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:24
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        GÜNCELLEME - Samsun'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde bir evden 3 bilezik çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Yaşardoğu Mahallesi'nde 12 Aralık'ta bir ikametten 200 bin lira değerinde 3 bileziğin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın faili olduğu belirlenen G.Y'yi (29), İlkadım ilçesinde operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan G.Y'nin, çalınan bilezikleri Samsun'daki bir kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı.

        Zanlının ikametindeki aramada, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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