GÜNCELLEME - Samsun'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yaşardoğu Mahallesi'nde 12 Aralık'ta bir ikametten 200 bin lira değerinde 3 bileziğin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olayın faili olduğu belirlenen G.Y'yi (29), İlkadım ilçesinde operasyonla yakaladı.

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