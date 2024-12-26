Kavak'tan kısa kısa

Kaymakam Taha Genç ve Belediye Başkanı Şerif Ün, Göçebe Mahallesi Köy Müzesi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

Bekdemir Mahallesi'nde kadın girişimci Özden Özçelik'e ait lavanta bahçesini ziyaret eden Genç ve Ün, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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