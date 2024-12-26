Emekli Uzman Jandarmalar Derneğinden Havza Belediyesi ve basın çalışanına onur belgesi

Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) tarafından Havza Belediyesi çalışanlarına onur belgesi verildi.

EMUJAD tarafından gönderilen onur belgeleri, Uzman Jandarma Çavuş Murat Kambur tarafından Havza Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Müdür Vekili Halim Koç, birim çalışan Ufuk Yılmaz ile ilçede serbest haberci olarak çalışan gazeteciye teslim edildi.