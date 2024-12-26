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        Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alındı

        Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:31
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        Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alındı
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        Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.

        Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli, gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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