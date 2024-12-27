İYİ Parti'li Usta'dan Havza Belediye Başkanı İkiz'e ziyaret

İYİ Parti Samsun Milletvekili ve Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Usta, doğup büyüdüğü Havza'ya duyduğu bağlılığa dikkati çekerek, "Memleketim Havza’ya hizmet etmek büyük onurdur. Sayın Başkanımız Murat İkiz’in kente hizmet vereceğine inanıyorum. Havza için yapılacak her türlü olumlu projede biz de elimizden gelen desteği sunmaya hazırız." dedi.