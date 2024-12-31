Kaymakam Özgür Kaya "Spora İlk Adım" projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla imzalanan "İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü" ile 4. sınıflarda uygulanmaya başlanan "Spora İlk Adım" projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vezirköprü’de Zeki Cevher İlkokulunu ziyaret eden Kaya, proje hakkında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar'dan bilgi aldı. Vezirköprü'nün spor altyapısına önemli katkılarda bulunarak, geleceğin başarılı sporcularının bu şehirden çıkmasını hedeflediklerini belirten Uyar, "Spor, bireylerin özgüven kazanmalarına, ekip çalışmasına ve sorumluluk bilinci kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Bakanlığımız tarafından hazırlanan proje kapsamında çocuklarımızın sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda mental gelişimleri de destekleniyor. Amacımız sağlıklı ve sportif bir nesil yetiştirmek. Projenin uygulanmasında Bakanlığımız başta olmak üzere İl Müdürlüğümüz ve Kaymakamımıza destekleri için teşekkür ederiz." dedi.