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        Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:50
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        Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenimahalle Mahallesi 3278. Sokak'ta dün A.K'nin (20) silahla yaralandığı olayla ilgili çalışma yürüttü.

        Ekipler, silahla yaralamayı O.Y'nin (23) gerçekleştirdiğini belirledi.

        Yapılan operasyonda O.Y. ile yanında bulunan E.A. ve A.O. gözaltına alındı. Ayrıca, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

        Olayın iki ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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