Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenimahalle Mahallesi 3278. Sokak'ta dün A.K'nin (20) silahla yaralandığı olayla ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, silahla yaralamayı O.Y'nin (23) gerçekleştirdiğini belirledi.
Yapılan operasyonda O.Y. ile yanında bulunan E.A. ve A.O. gözaltına alındı. Ayrıca, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
Olayın iki ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi.
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