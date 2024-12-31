Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personeli görev yapacak

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personeli görev yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, kentte yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personelinin görev alacağını bildirdi.

        Tavlı, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için il genelinde tedbirler alındığını söyledi.

        Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler, parklar, bahçeler, havaalanı, terminal ve istasyonlar ile araç trafiğine karşı da personel görevlendirdiğini anlatan Tavlı, bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünce 102 uygulama noktası oluşturulacağını, toplam 4 bin 814 personel ile tedbir alındığını belirtti.

        Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerine ilave ekip görevlendirileceğine işaret eden Tavlı, şöyle devam etti:

        "Kaçakçılık ve organize suçlar, terörle mücadele, narkotik, asayiş şube müdürlüklerinin tamamı sahada olacaktır. İl Jandarma Komutanlığımızca 1372 personel görevlendirilmiştir. Kavak Çakallı, Terme Miliç, İlkadım Kadamut bölgelerinde takviyeli yol kontrol ve araması faaliyeti icra edilecektir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız 91 personel ve 2 bot ile denizde, helikopter ile havada, dalış timi, mobil radarı ve 3 kara aracı ile sahil şeridinde görev yapacaktır. Acil durumlara müdahale etmek maksadıyla da 67 sağlık personeli hazır bulundurulmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezi'miz 7'si çağrı karşılama, 35'i de çağrı yönlendirme olmak üzere toplam 42 personeliyle hizmet verecektir."

        Tavlı, 2025 yılının tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisinde bulunarak, herkesin yeni yılını kutladı.

        Toplantıya Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Melis'in ateşli dansı
        Melis'in ateşli dansı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!

        Benzer Haberler

        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı
        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı
        Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Samsun'da polisten kaçarken tarlaya giren kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Samsun Valisi Tavlı, 2024'te kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlen...
        Samsun Valisi Tavlı, 2024'te kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlen...
        Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da polislerin bulduğu yaralı baykuş tedaviye alındı
        Samsun'da polislerin bulduğu yaralı baykuş tedaviye alındı