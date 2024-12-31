Samsun'da 17 litre etil alkol geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde 17 litre etil alkol ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde 17 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, M.K'nin (70) ikametinde etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.
İkamette yapılan aramada 17 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında kaçak içki ürettiği sattığı iddiasıyla adli işlem başlatıldı.
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