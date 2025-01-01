Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hastanenin acil servisinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Samsun'da hastanenin acil servisinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hastanenin acil servisinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da hastanenin acil servisinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Acil Servisinde hasta olarak bulunan N.K. ile A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.E. bıçakla N.K'yi boynundan yaraladı.

        Acil Servisteki kırmızı alanda tedavi altına alınan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şüpheli A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Samsun'da 17 litre etil alkol geçirildi
        Samsun'da 17 litre etil alkol geçirildi
        Samsun'da çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Samsun'da çaya düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi
        Balık tezgahlarında yılbaşı indirimi
        Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personeli görev yapacak
        Samsun'da yılbaşında 6 bin 277 güvenlik personeli görev yapacak
        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı
        Husumetlisini tabanca ile ayak parmağından vurdu; 3 gözaltı