Samsun'da 1500 sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 1500 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 1500 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir kişinin motosikleti ve ikametinde arama yapıldı.
Aramada, 1500 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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