Samsun'da ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira ceza

Otomobilin sahibine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçildi.

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