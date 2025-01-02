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        Samsun'da ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira ceza

        Samsun'un İlkadım ilçesinde ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira trafik cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:08
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        Samsun'da ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira ceza
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde ters yönden giden otomobile 9 bin 267 lira trafik cezası uygulandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine harekete geçildi.

        Ekipler, Dikmen Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine ters yönde ilerleyen otomobil tespit etti.

        Otomobilin sahibine, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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