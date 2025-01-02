GÜNCELLEME - Samsun'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin gelmesini bekleyen Birol O, eve gelen Muradiye O'yu (38) beş yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla Cumhuriyet Mahallesi Cemil Engizli Sokak'ta bulunan evlerine girdi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi kadın, tedavi altına alındı.

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