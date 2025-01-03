Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

19 Mayıs ilçesinde dün, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O, çocuğundan aldığı anahtarla evlerine girmiş, burada boşanma aşamasındaki eşi 3 çocuk annesi Muradiye O'yu beş yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.

Öte yandan yaralı Muradiye O'nun Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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