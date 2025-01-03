Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Boşanma aşamasındaki eşi Muradiye O'yu (38) bıçakla yaradığı gerekçesiyle gözaltına alınan Birol O'nun (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan yaralı Muradiye O'nun Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
19 Mayıs ilçesinde dün, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O, çocuğundan aldığı anahtarla evlerine girmiş, burada boşanma aşamasındaki eşi 3 çocuk annesi Muradiye O'yu beş yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.
Zanlı, polis tarafından İlkadım ilçesinde yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.