Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan Havza'ya ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Aksu, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük bir aile, 11 milyondan fazla üyesiyle dünyada örnek bir oluşum olduğunu söyledi.

        Yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ailelerini büyütmek ve güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Aksu, "Siyasette yorulmak yoktur. Siyasetçinin dinlenmesi, bir başka hizmeti tamamlamak için çalışmaktır. Bu yüzden durmadan, dinlenmeden bize güvenen ve inanan halkımıza hizmet için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlçe teşkilatımız ile halkımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm gayretimiz ilçemize, ilimize ve ülkemize faydalı olmak için." diye konuştu.

        AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen de ziyaretinden ötürü Aksu'ya teşekkür ederek, "Genel kurul sürecinin ardından teşkilat yapımımızı oluşturarak sahaya indik. Havza olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtından yük almak için gece gündüz çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

        Ziyarete AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Abdulbaki Akay, AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanı Sena Deniz ile partiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani!
        Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli, tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan şüpheli, tutuklandı
        Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun ve İstanbul'da fuhuş operasyonu (2)
        Samsun ve İstanbul'da fuhuş operasyonu (2)
        Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca bulundu
        Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca bulundu
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
        Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirden kravat yaptı
        Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirden kravat yaptı