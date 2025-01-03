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        Samsun'da yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl yorgun mermi isabet eden kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:24
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        Samsun'da yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen yıl yorgun mermi isabet eden kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, geçen yıl ağustos ayında Eğrikum Mahallesi'nde tarlada çalışırken başına yorgun mermi isabet eden Raif Öntürk'ün (68) ölümüyle ilgili Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldü.

        Bu çerçevede olay günü Öntürk'ün bulunduğu tarlaya yaklaşık 1700 metre mesafedeki Çayvar Mahallesi'nde yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine bölgedeki boş kovanlar toplandı.

        Düğüne misafir olarak katılan S.A'nın (30) aracında bulunan tabanca ve bazı boş kovanlar ile olayda yaşamını yitiren Öntürk'e isabet eden mermi, yapılan kriminal incelemede eşleşti.

        Bunun üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'yı gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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