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        Samsun'da 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Samsun'da, hakkında 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:03
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        Samsun'da 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Samsun'da, hakkında 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi (60) belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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