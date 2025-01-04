Samsun'da 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'da, hakkında 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'yi (60) belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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