Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

İdmanda tatilden geç döndükleri için Trabzonspor maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait de yer aldı.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun, rondo ve çift kale maç yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.