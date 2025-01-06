Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 1200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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