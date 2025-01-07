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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den kongre teşekkürü

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 8. Olağan Samsun İl Kongresi sonrası parti teşkilatlarına ve Samsun halkına teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:16 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:41
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse'den kongre teşekkürü
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        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 8. Olağan Samsun İl Kongresi sonrası parti teşkilatlarına ve Samsun halkına teşekkür etti.

        Köse, yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin ardından yeni yönetim kurulu üyeleriyle tanışma amacıyla Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda ilk toplantılarını gerçekleştirdiğini belirtti.

        Kongrelerini Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Köse, "Kongre salonunda gördüğümüz manzara da milletimizin partisine olan inancının ve sevgisinin bir göstergesidir. Kongremize teşrif eden Cumhurbaşkanımızın gönlünde Samsun'un yeri hep farklıdır. Hemşehrilerimizin gönlünde de Cumhurbaşkanımıza olan sevgi bir başkadır." ifadelerini kullandı.

        Köse, kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığını, Samsunluların salonu tıklım tıklım doldurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisinde bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Kongremiz ile AK Parti, Samsun'daki güçlü konumunu pekiştirmiştir. Kongremiz sadece bir yenilenme değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü bir adım olmuştur. Bu kongre, Samsun için yeni projelerin ve yatırımların da habercisi olmuştur. Samsun, Türkiye'nin geleceğinde daha da fazla söz sahibi olacak. AK Parti Samsun teşkilatı, kongre sonrası saha çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Bu anlamda kongremizin hemen ardından ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Yenilenen kadromuzla kaldığımız yerden devam diyeceğiz. Partimizin kurulduğu günden itibaren AK Parti davası için hiçbir beklenti içerisinde olmadan hizmet eden tüm il ve ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, üyelerimize, gönüldaşlarımıza ve tüm Samsunlu hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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