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        Koruyucu ailesinin spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü oldu

        ERKUT KARGIN - Samsun'da yaşayan iki çocuklu çiftin 9 sene önce koruyucu ailesi olduğu 11 yaşındaki Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:15
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        Koruyucu ailesinin spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü oldu
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        ERKUT KARGIN - Samsun'da yaşayan iki çocuklu çiftin 9 sene önce koruyucu ailesi olduğu 11 yaşındaki Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

        Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Havva ve Musa Turanlı çifti, iki çocuğunu büyütüp evlendirdikten sonra koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Turanlı çifti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuru ve gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından 2 yaşındaki Elif'in koruyucu ailesi oldu.

        Koruyucu ailenin sevgi ve özlemle bağırlarına bastığı ve 3 yıl önce spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda il birinciliklerinin yanı sıra 8-10 Kasım 2024'te Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen Minikler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

        Koruyucu ailesiyle beraber Mete Adanır Spor Salonu'na gidip antrenmanlarını sürdüren Elif'in şimdiki hedefi ise milli takımda yer almak.

        Koruyucu anne Havva Turanlı, AA muhabirine, iki çocuk ve 4 toruna sahip olduğunu, buna karşın koruyucu aile olma isteğini 2013 yılında eşiyle paylaştığını söyledi.

        Eşinin de olumlu bakmasıyla başvuruda bulunduklarını ve sürecin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü anlatan Turanlı, "1 Haziran 2015'te çocuğumuza kavuştuk. Koruyucu aile olarak çocuğumuzu aldık. O günden bugüne çok mutlu, çok sevinçli, çok heyecanlı bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz"

        Elif'i çok enerjik ve hareketli olduğu için spora yönlendirdiklerini dile getiren Turanlı, şunları kaydetti:

        "Sporda da çok istekli ve başarılı. Şu anda Avrupa üçüncüsü oldu. Burada da birincilikleri var. Bayağı madalyaları var. Çok istekli bir çocuk ve babasının da gayretiyle sabah okuluna, akşam sporuna gidiyor. Enerjisini bu şekilde atsın derken, tekvandoda başarılı bir öğrenci olarak hocası gördü. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutlu olduk, çok gururlandık, çok güzel bir başarı elde etti. O Türk bayrağıyla yurt dışında koşması, madalyayı alması bizi bayağı duygulandırdı."

        - "Bu başka bir duygu"

        Koruyucu baba, emekli Musa Turanlı, kızının her zaman yanında olduğunu, başarılarıyla gururlandığını söyledi.

        Koruyucu aile olmanın önemine değinen Turanlı, "Bu başka bir duygu. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Anlatmakla, yaşamakla oluyor. Keşke o zaman iki çocuk için başvursaydım. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

        - "Dünya şampiyonu olduğumda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum"

        Elif ise spora 3 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle başladığını ve çok sevdiğini söyledi.

        Haftada 6 gün iki saat antrenman yaptığını anlatan Elif, antrenörünün çok ilgili olduğunu dile getirdi.

        Sporun hayatına girmesiyle birçok ilki yaşadığını, bunlardan birinin de uçağa binmek olduğunu söyleyen Elif, "Camdan dışarıyı izlemek çok güzel bir duyguydu, çok güzeldi. Spor sayesinde başka ülkeleri de geziyorum. Benim hedefim dünya şampiyonu olmak, milli sporcu olmak. Dünya şampiyonu olduğumda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." diye konuştu.

        Antrenör Doğan Demir ise Elif'in okul ile sporu bir arada güzelce yürüttüğünü ve birçok başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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