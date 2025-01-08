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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:39
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 12,5 gram esrar ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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