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        Samsun'da evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:56 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:00
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        Samsun'da evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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        Samsun'un Havza ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        25 Mayıs Mahallesi Meslek Lisesi Sokak'ta Havva Gül'e ait iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan kızının yanına gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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