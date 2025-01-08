Samsun'da evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Samsun'un Havza ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

25 Mayıs Mahallesi Meslek Lisesi Sokak'ta Havva Gül'e ait iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.