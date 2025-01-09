Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.

Karadeniz ekibi, Bellona Kayserispor ile 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Samsunspor armasını taşımaktan mutlu olduğunu dile getiren Gönül, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada "Yüzüncü maçımın Trabzonspor maçına gelmesi daha büyük bir önem arz ediyor. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım, her zaman hazır bir şekilde hocamızın forma şansını vermesini bekliyorum. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Üç puanı aldık, seyircimiz, taraftarımız, camiamız herkese armağan olsun. Çok mutluyuz." dedi.

Kayserispor deplasmanında "puan ya da puanlar" almayı hedeflediklerini aktardı.

Stoper Yunus Emre Çift ise takım arkadaşı Soner Gönül'ün 100. maçını tebrik etti.

Bu sezon ilk karşılaşmasına Trabzonspor maçında çıktığını anlatan Çift, "Benim için kötü geçen bir zamandan sonra güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Kayseri maçı var. Onun için de aynı konsantrasyonda hazırlanıyoruz. Bazen büyük maçlardan sonra maç oynamak zor olabiliyor ama biz aynı konsantrasyonda gidip Kayseri maçını da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.